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أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الجمعة بفندق الإقامة ببنغازي استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل مباراة النصر الليبي

وعقب المحاضرة الفنية خاض الفريق تدريبات خفيفة في مقر فندق الإقامة، استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام فريق النصر الليبي.

ومن المقرر أن يتحرك الفريق إلى ملعب شهداء بنينا الدولي في تمام الساعة السابعة إلا ربع، استعدادًا لخوض المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.