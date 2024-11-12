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أحمد جودة - القاهرة - دافع مدافع بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو، عن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي، معربًا عن أسفه لـ "نقص التقدير" لجهوده، في وقت يتعرض فيه مهاجم ريال مدريد لانتقادات لاذعة.

أوباميكانو: لا تنسوا ما قدمه مبابي لفرنسا

في مؤتمر صحافي قبل يومين من مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل، تحدث المدافع عن غياب مبابي الغريب عن قائمة المنتخب الفرنسي، والذي لم يقدم المدرب ديدييه ديشامب تفسيرًا واضحًا له.

وقال لاعب لايبزيغ السابق: "لا يجب أن ننسى ما فعله كيليان للمنتخب الفرنسي (بطل عام 2018 ووصيف عام 2022). هناك نقص في التقدير تجاهه. أتمنى رؤيته قريبًا. يجب ألا ننسى أنه قائدنا".

وأشار المدافع (27 مباراة دولية ووصيف بطل العالم عام 2022) إلى أن اللاعبين يخوضون العديد من المباريات خلال الموسم، وأنهم "في النهاية بشر". وحذر من أن "الجانب النفسي مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف أوباميكانو: "مبابي لاعب رائع وصديق أيضًا. أعرف ما هو قادر عليه وهو مهم جدًا بالنسبة لنا".