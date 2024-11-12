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أحمد جودة - القاهرة - لن يكون بوسع الوداد الرياضي المغربي تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير مطلع العام المقبل.

"فيفا" يمنع الوداد من التعاقدات

وقال موقع "هسبورت" المغربي إن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخذت قرارًا بحرمان النادي البيضاوي من التعاقدات في الميركاتو الشتوي.

وأضاف التقرير أن قرار المنع جاء بسبب عدم التزام النادي بتسديد المستحقات المالية للاعب التنزاني سايمون مسوفا، وفقًا للحكم الصادر عن "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي سابقًا، والبالغة نحو 300 مليون سنتيم (نحو 300 ألف دولار أميركي).

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن قرار المنع سيظل ساريًا حتى يتم دفع المستحقات المالية المقررة للاعب التنزاني.

وحاول الوداد الرياضي التوصل إلى تسوية مع محامي اللاعب بتقسيم المبلغ المستحق على دفعتين، لكن هذا العرض قوبل بالرفض.