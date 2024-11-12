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أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقياسات بدنية في أول تجمع للفريق قبل عودة التدريبات الجماعية، عقب نهاية الراحة السلبية من التدريبات لمدة أسبوع بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بعد الفوز على زد في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

قياسات بدنية للاعبي الأهلي بقرار من كولر

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11 من أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

