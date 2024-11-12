نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي تضع بيراميدز في قلق شديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجد حالة من القلق داخل إدارة نادي بيراميدز، بسبب محاولات مسؤولي النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

ويضع المدير الفني مارسيل كولر 3 لاعبين داخل صفوف نادي بيراميدز ضمن أولوياته لتقوية صفوف الفريق من ضمنهم: إبراهيم عادل، ومحمود صابر، بالإضافة إلى محمود زلاكة، المُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

ومن المتوقع إقناع إبراهيم عادل للإنتقال إلى صفوف المارد الأحمر، بسبب حالة الغضب التي يمر بها تجاه إدارة فريقه خاصة بعد فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، بعد تلقيه عرض رسمي من نادي خيتافي الإسباني، عقب أولمبياد باريس 2024، وقابلت إدارة بيراميدز العرض بالرفض، لضعف المقابل المادي، وخوفا من عودته إلى الأهلي.

وبالنسبة لمحمود صابر لاعب خط وسط بيراميدز، المُعار لنادي سموحة، ينال ايضًا إهتمام مارسيل كولر، خاصة بعد ظهوره المتميز رفقة المنتخب الأولمبي في باريس 2024، خاصة أن اللاعب يتمتع بموهبة وإمكانيات عالية، وكان محط أنظار مسؤولي الزمالك خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويتواجد محمود زلاكة، المُعار إلى سيراميكا كليوباترا، داخل دائرة إهتمامات النادي الأهلي، ويأمل مسؤولو المارد الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب وبشدة، وهذا بعد ظهوره بمستوى متوازن خلال الفترة الأخيرة.

