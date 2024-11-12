نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. علي معلول يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب وشوبير يصدم جماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 12-11-2024 في السطور التالية:

علي معلول يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب

أبدى النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول يرغب في أن يتحدي الجميع؛ ويعود إلى التدريبات بشكل أقوى، من أجل الاستمرار مع النادي الأهلي".

وأضاف:" علي معلول طلب عقد جلسة مع محمود الخطيب بعد العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، والتي ستكون بعد أسابيع قليلة، وذلك من حسم موقفه من الاستمرار مع النادي".

وأشار:" علي معلول غاضب للغاية من محمد رمضان، بسبب تصريحاته الأخيرة، عن تجديد عقده".

وأتم:" في حال عودة علي معلول إلى التدريبات الجماعية علاقته ستتحسن بشكل كبير مع محمد رمضان، وأتوقع استمرار اللاعب مع النادي الأهلي لسنوات أخرى".

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل زيزو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر، عن آخر التطورات بخصوص إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، عن الفريق.

وأكد شوبير في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء أن ملف رحيل زيزو سيفتح مجددًا في شهر يناير المقبل، لمناقشة مستقبل اللاعب الذي لم يجدد عقده حتى الآن مع الزمالك.

وأوضح شوبير: "حتى يوم أمس، لم يتلق الزمالك أي عروض رسمية لضم زيزو، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب للتجديد."

وأضاف أيضًا أن هناك تقارير سعودية تشير إلى اهتمام نادي الأخدود السعودي بضم زيزو، لكن والد اللاعب أكد أنه لا توجد تطورات جديدة حاليًا، مشيرًا إلى أن الأولوية تبقى لنادي الزمالك.

وختم شوبير حديثه قائلًا: "على الأرجح لن يحصل الزمالك على عرض كبير لزيزو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نظرًا لأن عقده ينتهي بعد ستة أشهر، نأمل أن يُحسم هذا الملف بشكل يُرضي جماهير الزمالك، التي تعشق زيزو وتعتبره لاعبًا يستحق كل التقدير."