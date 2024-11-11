أحمد حسن مكي يشارك في دورة الحصول على الرخصة الآسيوية (C)

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك أحمد حسن مكي المدرب العام لفريق السكة الحديد حاليًا في الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الآسيوية "C”.



ويتواجد أحمد حسن مكي في الإمارات للحصول على الرخصة الآسيوية "C"

جدير بالذكر أن أحمد حسن مكي يعمل حاليًا مدربًا عامًا لفريق السكة الحديد، وسبق وأن عمل مدربًا مساعدًا لأحمد سامي في فريق سموحة، بجانب خوضه تجربة العمل كمدرب لفريق أحد السعودي في الموسم الماضي.



ورخصة الشهادة الآسيوية (C) هي رخصة مخصصة للمدربين الذين يرغبون في تدريب اللاعبين من سن 13 إلى 18 سنة. هذه الرخصة تركز على تعليم المدربين كيفية تطوير مهارات اللاعبين الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية في كرة القدم، وكيفية تصميم وتنفيذ الحصص التدريبية والمباريات.