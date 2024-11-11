أحمد سامي: لم نقف عند خطأ الهاني سليمان.. والأهم عدم تكراره

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن خطأ الهاني سليمان حارس مرمى الفريق أمام نادي الزمالك، مما كلف الفريق خسارة 3 نقاط هامة.

وقال أحمد سامي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الأخطاء واردة في كرة القدم، والهاني سليمان حارس كبير وساعدنا كثيرا، لذلك كان من الواجب أن نمرر هذا الموقف ولا نقف عنده لكن الأهم ألا يتكرر.

وأضاف أحمد سامي: أداء الفريق في أول جولتين في الدوري يُريحني لكن لم يكن هناك توفيقًا أمام الزمالك خاصة مع وجود فرص كبيرة أمام فريق كبير أمام الزمالك.

وتابع مدرب سموحة: القرارات لم تكن الأفضل أمام مرمى عواد، لذلك تمت معاقبتنا ولم نتمكن من العودة رغم وجود 4 فرص مؤكدة في الشوط الأول.

واختتم أحمد سامي: طموحنا هو التواجد في مجموعة المنافسة على اللقب، ولدينا بعض اللاعبين ننتظر الفرصة لإشراكهم حتى لا يكون عامل ضغط عليهم في البداية من الدوري.