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أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية ويليام شيري للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع الأمريكي ويليام شيري

و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد الخاصة به، مع محمد مصيلحى رئيس النادي.





و يُجيد شيري اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 "، وسبق له اللعب لأندية أولمبياكوس اليونانى وألبا برلين الألماني، والموسم الماضي لعب لفريق جرجان الإيراني، وقد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق إعجابه بقدراته الفنية والمهارية، وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.

ويأتي التعاقد مع شيري بديلا للمحترف الأمريكي مايكل ديكسون الذي تعرض لإصابة مؤثره بقطع جزئي وتمزق في وتر من أوتار الكتف الرباعية.

ويصل اللاعب فجر يوم الأربعاء القادم إلي مدينة الإسكندرية لإجراء الفحوصات الطبية المتبعة تمهيدًا للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة للفريق ولقاء السوبر المصري.