نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلب من جوارديولا.. مانشستر سيتي مستعد لدفع الشرط الجزائي لضم نجم ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي طلب من إدارة الفريق ضرورة إنهاء التعاقد مع لاعب وسط في يناير القادم، لتعويض غياب مواطنه رودري.

نجم وسط ريال سوسيداد على رادار مانشستر سيتي

ويغيب رودري حتى نهاية الموسم عن صفوف المان سيتي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مواجهة فريقه أمام ارسنال بالجولة الخامسة من بطولة البريميرليج.

وكشفت صحيفة "ميرور" عن وجود نية لدى نادي مانشستر سيتي لضم الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة، أن قيمة الشرط الجزائي في عقد زوبيمندي مع ريال سوسيداد هو 60 مليون جنيه إسترليني، وأن المان سيتي مستعد لدفع هذا المبلغ لضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الإسباني زوبيمندي البالغ من العمر 25 عاما، قريبا من الانضمام إلى البريميرليج في الانتقالات الصيفية الماضية، عبر بوابة نادي ليفربول، ولكن صفقة انتقال اللاعب فشلت بسبب رغبته في التواجد مع ريال سوسيداد هذا الموسم.