الرياضة

بالأسماء.. شبانة يفجر مفاجأة كبرى: تاو اعترف بمفاوضات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة بعدما أكد دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع بيرسي تاو لاعب عن طريق بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تاو إعترف لبعض من زملائه بالفريق وتحديدا الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر بتلقيه عرضا من نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء للانتقال للابيض خلال الموسم المقبل.

وأضاف شبانة أن تاو أخبر زملائه بأن رغبته الأولى هي البقاء مع الأهلي لكنه سيبدأ في دراسة العروض المقدمة له في يناير القادم مؤكدا إنه لم يغلق باب الانتقال للزمالك في حال رفض الأهلي تجديد تعاقده خاصة إنه لاعب محترف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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