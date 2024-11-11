نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. شبانة يفجر مفاجأة كبرى: تاو اعترف بمفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة بعدما أكد دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع بيرسي تاو لاعب الأهلي عن طريق بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تاو إعترف لبعض من زملائه بالفريق وتحديدا الثلاثي عمرو السولية ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر بتلقيه عرضا من نادي الزمالك عن طريق بعض الوكلاء للانتقال للابيض خلال الموسم المقبل.

وأضاف شبانة أن تاو أخبر زملائه بأن رغبته الأولى هي البقاء مع الأهلي لكنه سيبدأ في دراسة العروض المقدمة له في يناير القادم مؤكدا إنه لم يغلق باب الانتقال للزمالك في حال رفض الأهلي تجديد تعاقده خاصة إنه لاعب محترف.