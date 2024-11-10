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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال أول جولتين في الدوري الممتاز.

الإسماعيلي: التحكيم ظلمنا.. وعلى ياسر عبد الرؤوف الضرب بيد من حديد لكل من يخطئ

وقال محسن عبد المسيح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الإسماعيلي ظُلم في مباراة المحلة وأيضًا مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: لا أحب الحديث عن التحكيم لأنه يكون لك وعليك، لكن في المباراتين حكم الفار لا يتحدث مع الحكم ليرى اللعبة.

واختتم محسن عبد المسيح: أقول للكابتن ياسر عبد الرؤوف أضرب بيد من حديد لكل من يخطئ وعلى الملأ، ولا بد من أن تُقال الأخطاء كل جولة والعقوبات وهو ما فعله الخبير الأجنبي سابقًا.

