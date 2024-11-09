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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد توتنهام لتلقي عقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الهتافات مسيئة رددتها جماهيره في وقت سابق من هذا الموسم.

توتنهام يستعد لعقوبات الاتحاد الإنجليزي

وهتفت الجماهير خلال المباراة التي فاز بها توتنهام على مانشستر يونايتد 3-0 يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توتنهام بانتهاك القواعد لأنه يطلب من الفرق ضمان عدم استخدام جماهيرها للهتافات المسيئة أو التصرف بطريقة "غير لائقة أو مسيئة أو جارحة أو فاحشة أو مهينة مع إشارة صريحة أو ضمنية إلى التوجه الجنسي".

ولدى توتنهام مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل للرد على اتحاد الكرة.

وأدان النادي اللندني "الهتافات البغيضة" التي حدثت، وتعهد بالعمل مع الشرطة لاتخاذ "أقوى إجراء ممكن" ضد المخالفين.

