الرياضة

كولر يتحدث عن الفوز على زد والصفقات الشتوية وإصابة أشرف داري

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه اليوم على مستضيفه نادي زد بهدف نظيف.

كولر: واجهنا خصمًا قويًا.. ومن المبكر الحديث عن الصفقات

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدف مبكر".

وأضاف:"واجهنا خصما قويا خلقنا العديد من الفرص ولكن للاسف لم نستغل هذه الفرص".

وتابع:"سعداء للغاية بالفوز الذي حققناه، لقد خضنا مباريات قوية مؤخرا وسعداء للغاية بالحصول على راحة لمنح اللاعبين فرصة للاستجمام والتقاط الأنفاس".

وأشار:"من المبكر الحديث عن الصفقات خلال هذه الفترة، عندما تأتي فترة الانتقالات سنتحدث عنها".

وأوضح:'سعداء بجميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في الصيف، ولكنهم يحتاجوا للوقت للوصول إلى الفورمة المطلوبة".

وأردف:"أشرف داري تعرض للإصابة بكل آسف، عندما تلعب باسم اللاعب يحتاج إلى الوصول إلى فورمة معينة لمساعدة الفريق وأقوم بالدفع به مباشرة عندما يصل إلى هذه الفورمة".

واستطرد:"كثرة الإصابات في خط الدفاع أمر سيء للغاية، والتوقف الدولي يمنحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة المصابين".

وأتم حديثه:"أنا كمدرب لا بد أن أكون مستعد لمثل هذه الظروف وأحاول العمل مع اللاعبين المتاحين واستخراج أفضل ما لديهم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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