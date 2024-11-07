نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتحدث عن الفوز على زد والصفقات الشتوية وإصابة أشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه اليوم على مستضيفه نادي زد بهدف نظيف.

كولر: واجهنا خصمًا قويًا.. ومن المبكر الحديث عن الصفقات

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدف مبكر".

وأضاف:"واجهنا خصما قويا خلقنا العديد من الفرص ولكن للاسف لم نستغل هذه الفرص".

وتابع:"سعداء للغاية بالفوز الذي حققناه، لقد خضنا مباريات قوية مؤخرا وسعداء للغاية بالحصول على راحة لمنح اللاعبين فرصة للاستجمام والتقاط الأنفاس".

وأشار:"من المبكر الحديث عن الصفقات خلال هذه الفترة، عندما تأتي فترة الانتقالات سنتحدث عنها".

وأوضح:'سعداء بجميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في الصيف، ولكنهم يحتاجوا للوقت للوصول إلى الفورمة المطلوبة".

وأردف:"أشرف داري تعرض للإصابة بكل آسف، عندما تلعب باسم الأهلي اللاعب يحتاج إلى الوصول إلى فورمة معينة لمساعدة الفريق وأقوم بالدفع به مباشرة عندما يصل إلى هذه الفورمة".

واستطرد:"كثرة الإصابات في خط الدفاع أمر سيء للغاية، والتوقف الدولي يمنحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة المصابين".

وأتم حديثه:"أنا كمدرب لا بد أن أكون مستعد لمثل هذه الظروف وأحاول العمل مع اللاعبين المتاحين واستخراج أفضل ما لديهم".