نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يتصدر الدوري بعد تجاوز حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود

أحرز هدف المباراة الوحيد فادى فريد لمصلحة الاتحاد السكندري، فى الدقيقة 51.

ويعتبر هذا الفوز هو الثانى لزعيم الثغر بعد تغلبه على فاركو فى الجولة الأولى بهدف دون رد.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 6 نقاط ويتصدر قمة المسابقة.