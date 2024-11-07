نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف جوميز من الرحيل عن الزمالك.. مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوزيه جوميز يحب نادي الزمالك كثيرا، ولا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن النادي ".

وأضاف:" جوزيه جوميز لا يفكر في الأموال في المقام الأول، ولكن هدفه الأول والأخير مع نادي الزمالك، هو تحقيق الإنجازات والبطولات، وهو ما حدث معه عند التتويج ببطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي".

ثم أتم كريم رمزي:" جوميز في حال فكر في الرحيل عن نادي الزمالك، والموافقة على عرض نادي الاتفاق السعودي سيكون في يناير المقبل، وليست في هذه الفترة".