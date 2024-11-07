موعد مباراة مانشستر يونايتد وباوك اليوناني في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره باوك اليوناني مساء اليوم الخميس الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي 2024-2025.

ويحتضن ملعب "أولد ترافورد"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وباوك اليوم الخميس في رابع جولات مرحلة المجموعات باليورباليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد باوك في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.