نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك يستهدف نجم مودرن سبورت في يناير القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة إهتمام إدارة الكرة بنادي الزمالك بتدعيم خط الوسط خلال انتقالات يناير القادمة في ظل عدم القناعة الفنية بإمكانيات زياد كمال وعدم وجود لاعبين سوى الثنائي دونجا ومحمد شحاتة..

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك رصد إسم محمد غنام نجم وسط مودرن سبورت وبدأ في فتح خطوط التفاوض مع اللاعب وناديه لبحث إمكانية التعاقد معه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز