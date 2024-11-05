توفيق السيد ينتقد اتحاد الكرة: رفضوا تسمية لجنة الحكام رغم تعيين إسلام الشاطر

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الخبير التحكيمي توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، رفض اتحاد الكرة تسمية لجنة الحكام وتعيين رئيس للجنة بشكل رسمي، بدلًا من تعيين قائم بأعمال الرئيس.

وقال توفيق السيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: اتحاد الكرة قال إنه ليس من حقه تعيين رئيس لجنة حكام بسبب اقتراب انتهاء مدة المجلس.

وأضاف الحكم الدولي السابق: تفاجئنا أن اتحاد الكرة اتخذ قرارا أمس بتعيين إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب، وكان من الأولى أن يتم تسمية لجنة الحكام.

وتابع توفيق السيد: لو تم قطع الشك باليقين وتم تعيين لجنة حكام، لأنهى اتحاد الكرة كثير من المشكلات والأزمات، واتحاد الكرة هو المسئول عن تعيين لجنة الحكام، لكن لا تسير الأمور كذلك.

واختتم نائب رئيس لجنة الحكام السابق: لا أعتقد أن الحكام ترفض تعيين حكام بذاتها، لكن حين حدوث مشكلة يبتعد الحكم عن طرفي المباراة التي حدثت بها المشكلة لنحو 7 أو 8 جولات.