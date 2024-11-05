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أحمد جودة - القاهرة - خاص - إيقاف مدرب بنى سويف ومفاجآت في تقرير مباراة رأس غارب

شهدت منافسات الجولة 2 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة أحداثا مثيرة خاصة فيما تعلق بمواجهة عاملين غارب وضيفه بنى سويف وما حدث من مشاحنات عقب اللقاء وأحداث مؤسفة عقب اللقاء.



وكان نادى بنى سويف قد حل ضيفا على نظيره نادى عاملين غارب بملعب بالبحر الأحمر ورغم تقدم الفريق السويفي بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 85 إلا أن أبناء عاملين غارب نجحوا فى إدراك التعادل وخطف نقطة ثمينة، وعقب انتهاء المباراة ظهرت عدة مشاحنات بين بعض أفراد الجهازيين الفنيين وهو ظهر جليا لمتابعى منافسات المجموعة الرابعة بشكل عام وللجمهور المتواجد بملعب المباراة بجانب بعض الصور ومقاطع الفيديو التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما ينفرد ' دوت الخليج الرياضى ' بعدم وجود أى من تلك الأحداث بتقارير طاقم تحكيم المباراة أو تقرير ' محمود خليفة ' مراقب المسابقات بالمباراة نهائيا.

وفى سياق متصل من المتوقع ايقاف عمرو عبد العال مدرب بنى سويف لمدة تتراوح من مباراتين إلى 4 مباريات وذلك طبقا لتقرير حكم اللقاء والمراقب لسوء السلوك ودفع مقاعد دكة البدلاء.

وعلم ' دوت الخليج الرياضى ' بحصول الاتحاد المصري لكرة القدم على نسخة من تلك التقارير فور وصولها من لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة ومقرها منطقة الفيوم لكرة القدم.

ومن المتوقع قيام إدارة بنى سويف بالتظلم على القرارات فور إعلانها رسميا، فيما يحق للطرفين التقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري للتحقيق فى أحداث المباراة وما تلاها وارفاق الدلائل الكافية سواء للجنة المسابقات الفرعية أو اتحاد الكرة بصورة مباشرة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 6 نقاط.

2 - نادى جولدن جيت 6 نقاط.

3 - نادى اهلى الغرق 4 نقاط.

4 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

5 - نادى بنى سويف 4 نقاط.

6 - عاملين غارب نقطتين.

7 - سنورس نقطة.

8 - مركز شباب الفيوم نقطة.

9 - مركز شباب سمسطا نقطة.

10 - نادى ابو كساة نقطة.

11 - مركز شباب ابشواى نقطة.

12 - نادى مطرطارس صفر.