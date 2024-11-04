الجولة الرابعة.. صدامات أوروبية مثيرة

الجولة الرابعة.. صدامات أوروبية مثيرةتنطلق غدا الثلاثاء الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي تشهد عدة مواجهات قوية، حيث ستتجه الأنظار صوب ملعب سانتياغو برنابيو الذي يستضيف مباراة ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وضيفه ميلان الإيطالي.

وتحظى هذه المباراة بأهمية بالغة نظرا للتاريخ الكبير للفريقين في البطولة، حيث توج ريال مدريد باللقب 15 مرة، فيما توج ميلان بسبعة ألقاب.

ولم تكن بداية الثنائي في البطولة هذا الموسم جيدة بما يكفي، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط حصدها من الفوز بمباراتين وخسارة واحدة، فيما يقبع ميلان في المركز الخامس والعشرين برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز في مباراة وخسارة في مباراتين.

ويسعى ريال مدريد، الذي تغلب في مباراته الأخيرة بالبطولة على بوروسيا دورتموند الألماني (5 - 2)، بكل قوته للفوز على ميلان من أجل العودة لدائرة المنافسة على المراكز التي تؤهل بشكل مباشر لدور الستة عشر.

في المقابل، يتطلع ميلان الذي استطاع تحقيق انتصاره الأول في البطولة في الجولة الماضية على حساب كلوب بروج البلجيكي (3 - 1) لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد من أجل تعزيز حظوظه في الذهاب بعيدا في هذه البطولة.

من جانب آخر، يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة قوية تجمع بين ليفربول الإنجليزي وضيفه باير ليفركوزن الألماني.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين خاصة أن الفائز بها سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت، حيث يحل ليفربول في المركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، فيما يحتل ليفركوزن المركز السادس برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.

وفي بقية المباريات التي تقام غدا أيضا، يلتقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وأيندهوفن الهولندي مع جيرونا الإسباني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع دينامو زغرب الكرواتي، وسلتيك الاسكتلندي مع لايبزيغ الألماني، وليل الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي، وبولونيا الإيطالي مع موناكو الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع شتورم غراتس النمساوي.

وتقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بنظام جديد من خلال استبدال دور المجموعات بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، وتصعد أول ثمانية فرق إلى دور الستة عشر، فيما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباريات الملحق، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الستة عشر.