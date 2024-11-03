نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، يعاني من شد في عضلات البطن السفلية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.
تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم
وخاض الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز.
كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد السلام.