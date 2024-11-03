الرياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن ياسر إبراهيم لاعب ‏الفريق، يعاني من شد في عضلات البطن السفلية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

وخاض الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها ‏يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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