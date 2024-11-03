نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرار بيد كولر.. نجم الأهلي يترقب موقفه من المشاركة في مباراة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمود عبد المنعم "كهربا" في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غيابه عن قائمة مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس بسبب معاناته من آلام في الركبة.

كهربا ينتظر فرصة مشاركته أمام زد

وأكدت مصادر خلال تصريحات صحفية، أن كهربا أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة زد إف سي يوم الخميس المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، من الناحية الطبية، ولكن القرار النهائي سيكون بيد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

وقد خضع كهربا لفحص طبي مساء اليوم قبل بدء التدريب، تحت إشراف أحمد جاب الله، طبيب الفريق، حيث تأكدت جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

يُذكر أن كهربا تم استبعاده من قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا بسبب شكوته من آلام في الركبة، مما دفع كولر إلى اتخاذ قرار استبعاده من اللقاء.