نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف ونتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من لقاءات الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة أمام إسبانيول

نجح داني أولمو نجم برشلونة في قص شريط التسجيل بوضع الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء وبمساعدة من لامين يامال.

وأردف رافينيا نجم برشلونة بالهدف الثاني بمساعدة من الشاب كاسادو في الدقيقة 23.

وأتم أولمو صاحب التألق التسجيل لصالح البارسا بالهدف الثالث بتمريرة مساعدة من بالدي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وجاء هدف التقليص في الدقيقة 63 من خلال جافي بوادو نجم اسبانيول.

ودخل برشلونة مباراته أمام إسبانيول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: فورت، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو.

خط الوسط المهاجم: رافينها، اولمو، لامين يامال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.