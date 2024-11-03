المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في الجولة الثانية من الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تدريباته مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة فريق الجونة في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة

يستعد الفريق البورسعيدي لهذا اللقاء المرتقب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك على ملعب السويس الجديد.

يهدف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتحسين جوانب الأداء الفني والتكتيكي قبل المواجهة المرتقبة.

شهد المران تركيزًا كبيرًا على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، إلى جانب تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة واستغلال الكرات الثابتة.

ويعمل الفريق على تحسين أدائه بعد مباراته الافتتاحية في الدوري، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

