حافلة الزمالك تصل ستاد السلام استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يصل استاد السلام

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، منح خلاله اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة للمباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد السلام.