نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. غيابات الزمالك أمام البنك وإصابة جديدة في الأهلي.. جلسة جوميز وإصابة ثلاثي ليفربول حتى التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 1 -11-2024 في السطور التالية:

9 غيابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مواجهة قوية ضد فريق البنك الأهلي، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الرياضي 2024-2025. يسعى الفريقان لتحقيق انطلاقة إيجابية في النسخة الـ66 من البطولة، حيث يأمل كل منهما في حصد نقاط المباراة وبدء الموسم بأداء مميز.

تشمل قائمة اللاعبين المستبعدين من لقاء البنك الأهلي الأسماء التالية:

محمود حمدي الونش و محمد عبد الشافي ، حيث تم استبعادهما لعدم الجاهزية.

و ، حيث تم استبعادهما لعدم الجاهزية. نبيل عماد دونجا و مصطفى شلبي ، بسبب عدم اكتمال مشاركتهما في التدريبات.

و ، بسبب عدم اكتمال مشاركتهما في التدريبات. محمد عاطف، مهاب ياسر، سيف فاروق جعفر، سامسون أكينولا، وسيدي نداي، وذلك لأسباب فنية تتعلق بقرار المدير الفني.

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غياب نجم جديد عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

تواجه فرص أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة كبيرة في المشاركة في مباراة المارد الأحمر المقررة غدًا السبت أمام فريق سيراميكا كليوباترا، والتي تعد ضربة البداية للفريقين في الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب الإصابة.

أبلغ أشرف داري عن معاناته من آلام جديدة في الكاحل خلال الساعات الماضية، مما أجبره على الغياب عن التدريبات. ووفقًا لمصدر مطلع، فإن تجدد الآلام في أسفل القدم قد حال دون مشاركته مع الفريق طوال الفترة الأخيرة، باستثناء دخوله في الدقائق الأخيرة من مباراة العين الإماراتي.

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تفاصيل جلسة جوزيه جوميز مع لاعبي الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة فريق سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، حيث تُعتبر هذه المباراة ضربة البداية للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل المباراة. خلال هذه الجلسة، شدد على أهمية التركيز في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص المتاحة، خاصة في ظل تميز قائمة فريق البنك الأهلي من اللاعبين. كما أكد على ضرورة الانضباط الدفاعي لضمان الحصول على النقاط الثلاث الأولى، وبالتالي البدء في مشوار المنافسة على الصدارة مبكرًا.

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آرني سلوت يعلن غياب ثلاثي ليفربول حتى التوقف الدولي

أوضح مدرب ليفربول، آرني سلوت، حالة لاعبي الفريق المصابين قبيل المباراة المرتقبة ضد برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث يستضيف ليفربول فريق برايتون غدًا السبت على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الحالية من البريميرليج.

يواجه ليفربول عدة غيابات بارزة بسبب الإصابات، تشمل حارس المرمى أليسون بيكر، والمهاجم ديوجو جوتا، بالإضافة إلى اللاعب كييزا.

قال سلوت: "لقد ذكرت ذلك سابقًا، من الصعب دائمًا تحديد الموعد الدقيق لعودة اللاعبين لأن المرحلة الأخيرة من التعافي قد تأخذ بضعة أيام إضافية أو أقل."

وأضاف: "لكن الواقع هو أنهم لن يتمكنوا من المشاركة قبل فترة التوقف الدولي. وسنرى ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة بعدها."

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راموس يغلق باب الزمالك ويقترب من بوكا جونيورز

يقترب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الأسبق، من الانتقال إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، رغم تواتر أنباء في الفترة الأخيرة عن اقترابه من الانضمام إلى الزمالك المصري، وأن الاختلاف كان على المقابل المادي فقط.

وقال موقع ريليفو الإسباني، إن "هناك محادثات قوية بين خوان رومان ريكيلمي أسطورة الكرة الأرجنتينية ورئيس نادي بوكا جونيورز، مع سيرجيو راموس خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح التقرير، أن فيرناندو جاجو مدرب بوكا جونيورز والصديق المقرب لراموس، يتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه أيضًا، حيث تزاملا في ريال مدريد في الفترة بين 2006 وحتى 2012.