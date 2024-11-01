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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن موقفه من ما حدث مع التونسي الدولي علي معلول وتصريحات محمد رمضان مدير الكرة والمدير الرياضي بالنادي بشأن مستقبله بعد الإصابة.

نجم الأهلي يكشف موقفه من ما حدث مع معلول

وقال عبدالحفيظ ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "هقسم الموضوع لجزئين أولا علي هو أفضل محترف دخل النادي الأهلي كأرقام ومفيش فيها كلام وهو جيه في 2016 ولعب لحد دلوقتي سبعة فينال وتاخد منهم أربعة من أصل سبعة ده رقم جبار ومساهم بشكل كبير بفوز فرقته".

وأضاف: "فينال قدام الوداد ملعبش الماتش التاني خسرنا والترجي ملعبش خسرنا و2020 لعب وكسب وكايرز تشيفز كسبنا وخسرنا قبل الأخيى والفينال الأخير كسبنا وهو اتصاب في الماتش الأول وملعبش في التاني وهو بيساهم ويسجل وعنده شخصية ومطلعش من دايرة اللعيب".

واختتم: "الجزء الثاني أن محمد رمضان قال في اتفاق بينا وبين علي ومتأكد الأهلي هيراعي حاجتين مصلحة النادي بشكل كبير ومصلحة اللاعب وخلينا نشوف هيحصل ايه ولكن في اتفاق بينهم يعني مكنش في كلام من طرف والاخر لا يعلم به".