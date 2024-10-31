نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على الأميرية برباعية وديًا استعدادًا للجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الأميرية أحد اندية الدرجة الثانية بالقاهرة بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

المصري يفوز على الأميرية وديًا

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما ميدو جابر والسنغالي بابا بادجي في الدقيقتين التاسعة والثانية عشر، وفي الشوط الثاني يضيف ليستويل أمانكونا الهدف الثالث للنسور في الدقيقة الثانية والعشرين، قبل أن يختتم كريم بامبو أهداف اللقاء باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في الشوط الأول : محمود حمدي لحراسة المرمى، ليستويل أمانكونا، محمد هاشم، أمادو با، حسن علي لخط الظهر، يوسف الجوهري ، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر ، كريم بامبو، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

وشهد اللقاء الدفع بالثلاثي حمادة هلال وسمير فكري وأحمد فؤاد بدلا من محمد هاشم وميدو جابر وبابا بادجي.

