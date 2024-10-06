نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يطلب ضم محمود جاد ورد حاسم من المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالنادي المصري البورسعيدي تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي بيراميدز للحصول على خدمات محمود جاد، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "قدمت إدارة بيراميدز عرضا بقيمة 50 مليون جنيه لضم محمود جاد قبل غلق سوق الانتقالات الحالي".

وأضاف: "تضمن العرض أيضا مبلغ 15 مليون جنيه كحوافز حال نجاح الفريق في الفوز بأحد البطولات أو الوصول إلى مراحل متقدمة فيها".

وأكد المصدر أن بيراميدز عرض كذلك إدخال حارس مرمى الفريق أحمد ميهوب ضمن الصفقة، بحيث ينتقل إلى النادي المصري.

ورغم ذلك، أوضح المصدر أن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، قد رفض العرض بسبب حاجة الفريق لجهود جاد في الموسم الجديد، الذي يتنافس فيه المصري في بطولتي الدوري والكونفدرالية، بالإضافة إلى كأس مصر وكأس الرابطة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي المصري تسعى للحصول على بطولة هذا الموسم، مما يجعلهم غير مستعدين للتفريط في أي من لاعبيهم الأساسيين.

