نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز غيابات الأهلي والزمالك عن مباراة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، غيابات فريقي الأهلي والزمالك في المواجهة المرتقبة، التي تجمع بينهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

غيابات الأهلي والزمالك

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من غياب عدد كبير من اللاعبين في مباراته المقبلة أمام الزمالك، والتي ستقام يوم الجمعة في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتمثلت الغيابات في استبعاد المدرب السويسري كل من كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، ومحمد عبد الله.

كما سيفتقد الأهلي خدمات الثنائي كريم فؤاد وعلي معلول بسبب الإصابات التي يعاني منها اللاعبان.

بينما على الجانب الآخر، يغيب عن قائمة الزمالك لهذه المباراة عدد كبير من اللاعبين، حيث تختلف أسباب الغياب من استبعاد فني أو إصابات.

تتضمن قائمة الغيابات في صفوف الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي كلًا من أحمد فتوح، سيد عبد الله "نيمار، محمد عاطف، وسامسون أكينيولا.

بالإضافة إلى ذلك، يغيب الرباعي الشاب المكون من الحارس عمر عبد العزيز، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد مجدي، وحسن أبو المعاطي، فضلًا عن صفقة الفريق الجديدة، السنغالي سيدي نداي، وجميع هؤلاء الغائبين لأسباب فنية.

كما يغيب أحمد حمدي نتيجة إصابته، بينما سافر محمود حمدي الونش مع بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال برنامجه التأهيلي، وليس للمشاركة في المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

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