نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، وكذلك القنوات الناقلة لهذه المواجهة.

ويترقب عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى الفوز في المباراة وتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي، لتعويض خسارة اللقب في النسخة الماضية.

بينما يدخل نادي الزمالك هذه المباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ويسعى للتويج باللقب الإفريقي، وتكرار فوز الزمالك على الأهلي كما حدث في نهائي 1994.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي 2024

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر الإفريقي 2024 عبر شبكة قنوات "إم بي سي مصر" المجانية، تحديدًا قناة MBC MASR 2.

كما ستقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية ببث المباراة مباشرة، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD، التي قررت إذاعة المباراة بشكل مجاني.