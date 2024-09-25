نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتعاقد مع مدافع إفريقي والإعلان عقب مباراة الأهلي في السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أنهت صفقة المدافع جيفرسون كوستا، لاعب أكاديمية كاستلو برانكو البرتغالية ومنتخب غينيا بيساو.

الزمالك يتعاقد مع مدافع إفريقي والإعلان عقب مباراة الأهلي في السوبر

وأفاد المصدر خلال تصريحات صحفية، بأن اللاعب مواليد 2005، وسيتم قيده تحت السن، مثل السنغالي سيدي ندياي، المهاجم الجديد الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومنن المقرر أن يصل كوستا إلى القاهرة في الساعات القليلة المقبلة، مع الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد مباراة السوبر الإفريقي.

كما أشار المصدر إلى أن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بانضمام اللاعب لتعزيز خط الدفاع، الأمر الذي جعل إدارة الأبيض تتحرك لحسم الصفقة.



وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل، 27 سبتمبر، على ملعب المملكة آرينا في السعودية.

