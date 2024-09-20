نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقميص يحمل صورة الكابتن إيهاب جلال.. انطلاق فترة إعداد الإسماعيلي للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم، الجمعة، فترة إعداد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للموسم الجديد على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

واستهل الفريق مرانه بقراءة الفاتحة، على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، الذي وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وارتدى اللاعبون خلال المران، قميص يحمل صورة الكابتن إيهاب جلال، تقديرا لما قدمه لقلعة الدراويش خلال المرحلة الماضية.

وقاد المران جهاز فني مكون من كابتن أشرف خضر وكابتن أيمن خليل وكابتن أيمن كمال.

وعقد الجهاز جلسة تحفيزية للاعبين قبيل انطلاق المران، للشد من أذرهم بعد الحالة النفسية الصعبة التي يمروا بها عقب وفاة الكابتن القدير إيهاب جلال.

وشهد المران حضور الأستاذ مصطفى شلة، أمين صندوق النادي الإسماعيلي، والدكتور أحمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة النادي، لدعم الفريق في تلك الأوقات الصعبة.

وتطرق المران لمجموعة من التدريبات البدنية والخططية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت لحين الاستقرار على الجهاز الفني الجديد.