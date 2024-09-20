نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونراد ميشالاك يدعم الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة أمام الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك الجديد على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة فريقه في مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

كونراد ميشالاك يدعم الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.