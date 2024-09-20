نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق الشرطة الكيني، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بدأت أحداث المباراة هادئة من كلا الفريقين، واستحواذ على الكرة من لاعبي الزمالك، وحاول لاعبي الأبيض في محاولة لخطف هدف التقدم ولكن دون جدوى.



تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.