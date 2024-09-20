نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي يتحكم في مصير هدف ليفربول وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي ليفربول، اهتمامه بأحد لاعبي باير ليفركوزن الألماني، وذلك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم هجوم “الريدز".

ليفربول يريد فيرتز

وحسب الإعلامي كريستيان فالك، التابع لصحيفة “بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول يريد التعاقد مع فلوريان فيرتز جناح باير ليفركوزن.

ألمح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إلى إمكانية انتقال فيرتز إلى ريال مدريد الإسباني.

وجهة فيرتز يحددها تشابي

قال رومانو إن مستقبل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن سيحدد وجهة فيرتز المقبلة، ومعرفة أين سيذهب إما في عام 2025 أو في أي لحظة أخرى.

وتُشير تقارير إعلامية إلى إن نادي ريال مدريد يضع تشابي ألونسو كخيار أولي للتعاقد معه حال انتهاء حقبة المدرب كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يحاول ريال مدريد ضم فلوريان فيرتز إلى صفوفه، حال قدوم تشابي لقيادة الفريق الملكي في المرحلة المقبلة.