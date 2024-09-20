نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد اليوم، بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز القميص الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يظهر حارس المرمى باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيظهر نادي الجيش الرواندي بالأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأحمر.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل ١-١ مثلما انتهت مباراة الذهاب في رواندا، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل المجموعات.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.