نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليج يتعادل سلبيا أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج سلبيا مع نظيره الفيحاء في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الخليج والفيحاء

وانطلقت صافرة بداية مباراة الخليج والفيحاء برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل الهدف الأول لكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الخليج قريب من هدف الفوز ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بينهم.

ترتيب الخليج والفيحاء

ويحتل الالفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل ولم يخسر بينما يأتي نظيره الفيحاء في المركز الثامن عشر برصيد نقطة حيث تعادل مرة وهزم بثلاثة ولم ينتصر.