نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مرمى ريال بيتيس يدعم تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع روي سيلفا، حارس ريال بيتيس، عن تير شتيجن، حارس برشلونة، بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب أدائه في مباراة موناكو بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيلفا: "عندما يخطئ حارس المرمى، يكون ذلك مخيبًا للآمال، لكن هذه الأمور تحدث دائمًا. يجب أن نتذكر أننا بشر، ومن المستحيل أن نكون معصومين من الخطأ بنسبة 100%، حتى أفضل الحراس يرتكبون أخطاء".

وأضاف: "تير شتيجن من بين الأفضل وقد أثبت جودته على مدار سنوات عديدة. أنا متأكد من أن حارس مرمى بمستواه سيظهر رد فعل قوي في المباراة القادمة".

كما أكد سيلفا على أهمية دعم زملاء تير شتيجن في الفريق، قائلًا: "في هذه اللحظات، يحتاج الحارس إلى دعم الفريق ككل. الثقة مهمة جدًا، ويجب أن يعمل الجميع معًا لتجاوز أي عقبة".

وأشار إلى أن هذه التجارب يمكن أن تكون دافعًا للتطور، مضيفًا: "كل لاعب يمر بلحظات صعبة، ولكنها تعزز من روح العمل الجماعي والإصرار على تحسين الأداء في المستقبل".