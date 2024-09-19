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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في فخ خسارة من مضيفه نادي موناكو الفرنسي في مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.

والتقى برشلونة مع موناكو مساء اليوم الخميس على ملعب لويس الثاني، معقل الفريق الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

نتيجة مباراة برشلونة وموناكو بدوري أبطال أوروبا

نجح ماجنيس أكليوش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو ي تسجيل أولى أهداف فريقه في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة.

وقلص لامين يامال نجم برشلونة النتيجة بوضع هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المواجهة.

وشهدت الدقيقة الواحدة والسبعين هدف جديد بأقدام جورج إلينيخينا، نجم موناكو بمساعدة من فاندرسون.

والغى حكم اللقاء ضربة جزاء كانت لصالح نادي موناكو في الدقيقة الخامسة والثمانين وكان سيضعها فولارين بالوجون.



واحتسب حكم اللقاء ست دقائق كوقت بدل من ضائع وأعلن انتهاء اللقاء بفوز موناكو على برشلونة بهدفين لهدف.

ودخل برشلونة مباراته ضد موناكو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- تير شتيجن

الدفاع:- بالدي، إينيجو، كوبارسي، كوندي

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الوسط:- جارسيا، كاسادو، رافينها بيدري

الهجوم:- لامين، ليفاندوفسكي