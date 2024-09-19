التعادل السلبي يحسم موقعة ارسنال واتالانتا في دوري ابطال اوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال سلبيًا مع نظيره أتالانتا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة آرسنال وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

سدد بوكايو ساكا لاعب آرسنال في الدقيقة 4، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح آرسنال في الدقيقة 13، نفذها بوكايو ساكا بتسديدة أرضية، ولكن تمكن الحارس ماركو كارنيسكي من التصدي لها.

وصوب جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال في الدقيقة 18، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 30، سدد شارل دي كيتلاري لاعب أتالانتا الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وأطلق خوان كوادرادو لاعب أتالانتا في الدقيقة 67، تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.

وكاد أن يسجل جابرييل مارتينيلي هدف التقدم لصالح آرسنال في الدقيقة 74، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى العارضة.