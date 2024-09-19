نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج بفوز الفريق الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج اليوم

وافتتح أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، الفريق الألماني عن طريق جيمي بينوي جيتينز في الدقيقة الـ76 وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الـ86 وسجل هدف دورتموند الثالث اللاعب سيرو جيراسي في الدقيقة الخامسة من +90 لتنتهي مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج بفوز الفريق الألماني بثلاثية نظيفة.

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج اليوم

موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة بعد الفوز على كلوب بروج

يلتقي بوروسيا دورتموند في المباراة القادمة أمام نظيرة شتوتجارت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يواجه كلوب بروج في المباراة القادمة نظيرة غينت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري البلجيكي وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، جوليان رايرسون.

خط الوسط: دونيل مالين، مارسيل سابيتزر، يوليان براندت، باسكال جروس.

خط الهجوم: كريم أديمي.

تشكيل كلوب بروج ضد بوروسيا دورتموند