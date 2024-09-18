موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الأمريكية مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي في الموسم الحالي.

موقف إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في جدول الدوري الأمريكي

يحل إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ضيفًا ثقيلا على أتلانتا يونايتد وذلك ضمن منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي 2024.

ويأمل إنتر ميامي في الحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب حاليًا برصيد 62 نقطة ومواصلة انتصاراته المحلية بعد فوزه في الجولة الماضية على فيلادلفيا يونيون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في حين يحتل أتلانتا يونايتد المركز العاشر برصيد 31 نقطة ويسعى للفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.

موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على مرسيدس بنز وذلك ضمن منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة تلفزيونية داخل الشرق الأوسط.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV+ وهي الطريق الوحيدة، حيث لا تمتلك أي قناة عربية حقوق بث الدوري الأمريكي.