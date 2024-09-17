نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يسجل سوبر هاتريك.. بايرن ميونخ يكتسح دينامو زغرب بتسعة أهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح بايرن ميونخ الألماني نظيره دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

بايرن ميونخ يكتسح دينامو زغرب بتسعة أهداف

وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتذيل دينامو زغرب المجموعة في المركز 36 بلا رصيد من النقاط.

سجل أهداف بايرن ميونخ كلا من رافائيل جوريرو وأوليس (هدفين) وبافلوفيتش وهاري كين (4 أهداف) وليروي ساني وجوريتسكا في الدقائق 19 و33 و38 و57 و60 و61 و73 و78 و85 و92 على الترتيب.

بينما سجل هدفي دينامو زغرب كلا من برونو بيتكوفيتش وتاكويا أوغيوارا في الدقيقتين 47 و49 على الترتيب.

ووفقا للنظام الجديد للبطولة الأوروبية فإن 36 فريقًا يتم تقسيمهم على 4 تصنيفات، بحيث يلعب كل فريق مباراتين مع كل تصنيف، إحداها خارج الأرض والأخرى بين جماهيره.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة بينما ينافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تشارك في ثمن النهائي.