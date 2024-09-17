نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز أمام نظيره ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

افتتح كريستيان بوليسيتش أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ألفارو موراتا إلى زميله بوليسيتش الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أليسون بيكر.

وسجل إبراهيما كوناتي هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 23، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها ألكسندر أرنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها كوناتي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 41، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ميلان، نفذها تسيميكاس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فان دايك برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز دومينيك سوبوسلاي التقدم بالهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 67، بعد هجمة مرتدة، أنهاها كودي جاكبو بتمريرة إلى زميله سوبوسلاي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.