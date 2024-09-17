نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يكشف الاتجاه الأقرب لنظام الدوري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، عن إدخال تقنية جديدة في تنظيم جدول الدوري للموسم 2024-2025، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مباريات مؤجلة في الفترة المقبلة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة موعدًا لاجتماع مع ممثلي الأندية غدًا الأربعاء، لمناقشة نظام الدوري الجديد للموسم القادم.

وخلال تصريحات صحفية، قال سويلم: "نتناول حاليًا فكرة الدوري الاستثنائي مع الشركة الراعية واتحاد الكرة والشركة المتحدة وجميع الأطراف المعنية، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي".

وتابع: "نسعى لتقديم دوري استثنائي يساهم في تطوير كرة القدم المصرية ويخدم المنتخبات الوطنية، ونعتزم استخدام تقنيات حديثة في تنظيم جدول الدوري للموسم المقبل".

وأوضح: "نهدف إلى تنظيم دوري لا يؤثر سلبًا على كرة القدم المصرية، وهناك اتجاه لإقامة دوري من مجموعة واحدة، حيث يتنافس الـ10 الأوائل على البطولة، في حين يتصارع أصحاب المراكز من الـ11 إلى 18 لتفادي الهبوط، سيكون هناك فرصة متساوية للجميع دون وجود مؤجلات".

واختتم بالقول: "الموسم الاستثنائي سيكون بمثابة تجربة، وفي حال نجاحه وطلب الأندية الاستمرار، فسوف نواصل العمل بهذا النظام. سيتم أيضًا اعتماد تقنية جديدة في وضع جدول الدوري".