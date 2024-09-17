نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قرارًا عاجلًا بشأن قضية رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، الذي كان قد رفع الإيقاف عنه مؤخرًا.

الوكالة استأنفت ضد قرار رفع الإيقاف أمام المحكمة الرياضية الدولية، طالبة إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات.

في 16 يوليو 2024، تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قرار لجنة الاستماع في قضية رمضان صبحي، التي وجهت إليه تهمتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب في عملية الكشف المنشطات.

وكان تقرير معمل برشلونة قد أشار إلى "اكتشاف غير نمطي."

وقد قررت اللجنة بالأغلبية عدم فرض عقوبة على اللاعب ورفع الإيقاف المؤقت المفروض عليه بشكل فوري. وتم إخطار جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.