نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه في اختبار صعب.. موعد مباراة الهلال والريان القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الريان القطري لافتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال اسيا للنخبة وذلك بمواجهة الهلال السعودي في الجولة الأولى لدور المجموعات.



وتشهد المباراة الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه في هذه البطولة وذلك بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد الشحانية في الدوري المحلي.



كما يظهر المغربي أشرف بن شرقي للمرة الأولى بقميص الفريق بعد غيابه عن المشاركة في المباراة الماضية.



موعد مباراة الهلال والريان في دوري ابطال اسيا



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان في دوري ابطال اسيا



وتنقل مباراة الهلال والريان القطري على قناة السعودرية الرياضية ssc،وقناة بي ان سبورتس والتي تتولى نقل المباريات الخاصة بالبطولة.

