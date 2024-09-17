نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: دوري الأبطال بعيد عن الحلم الإيطالي.. كورييري: صلاح في منزل لياو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء 17- 9- 2024:

عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الثلاثاء

لاجازيتا ديلو سبورت



دوري الابطال بعيد عن الحلم الايطالي

اوروبا نحن هنا

الانتر في منزله امام بيب

الميلان امام ليفربول



كورييري ديلو سبورت



ليلة الابطال

36 نادي، 267 مباراة، 5 فرق ايطالية واليوفي والميلان يبدأن اليوم

فلاهوفيتش يهز ايندهوفن

صلاح في منزل لياو

تبدأ المحاكمة: السيتي ترتعش

لاتسيو مرة اخرى

ماركا



BMV ستهاجم اوروبا

سامارانش تقدم إلى اللجنة الاولمبية الدولية

ايتانا تجدد عقدها مع البرشا حتى 2028